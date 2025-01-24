مصدران بالكونغرس لـ"رويترز": حماس جندت ما يصل إلى 15 ألفا منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل

كشف مصدران في الكونغرس مطلعان على معلومات مخابرات أميركية لـ"رويترز" أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفا منذ بداية حربها مع إسرائيل.



وتشير معلومات المخابرات إلى إستشهاد عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.



وقال المصدران المطلعان على معلومات المخابرات، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات مخابرات أميركية في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، إنه رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جدد، فإن عددا كبيرا منهم من الشباب غير المدربين الذين ينفذون مهام أمنية بسيطة.



