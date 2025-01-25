الحوثيون أفرجوا عن نحو 153 محتجزًا

أفرج الحوثيون في اليمن عن نحو 153 محتجزًا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب بيان للمنظمة.ولم تُكشف هُويات المحتجزين لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.