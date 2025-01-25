تفاصيل عملية تسليم الاربع مجندات الاسرائيليات

أكّدت الزميلة أمال شحادة أنّه متوقع في غضون نصف ساعة، أن تُسلّم الاربع مجندات الاسرائيليات الى الصليب الاحمر.



ولفتت إلى أنّ عدد الفلسطينيين على لائحة الافراج هو 200 منهم 121 محكوم بمؤبدات.



وأكّدت وجود توقعات بعدم وجود تاخيرات.