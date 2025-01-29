اردوغان يلتقي مع وفد من حماس في أنقرة

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في بيان، أن اردوغان التقى مع محمد إسماعيل درويش القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أنقرة اليوم الأربعاء.وذكر البيان أن الاجتماع شمل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين إلى جانب مسؤولين من حركة حماس.