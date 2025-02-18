أوكرانيا تتهم ترامب بتغذية شهية بوتين

اعتبر مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أنّ المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع روسيا من دون مشاركة أوكرانيا والأوروبيين لن تؤدي سوى إلى "تغذية شهية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي أعقاب لقاء روسي-أميركي في الرياض في وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول أوكراني رفض الكشف عن هويته إنّ "هذا لن يؤدي سوى إلى تغذية شهية بوتين وثقته بأنه سيكسب وبأن أميركا ستخسر".