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الجيش الإسرائيلي تسلم "جثث الرهائن" الأربعة في غزة

أخبار دولية
2025-02-20 | 02:25
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الجيش الإسرائيلي تسلم &quot;جثث الرهائن&quot; الأربعة في غزة
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الجيش الإسرائيلي تسلم "جثث الرهائن" الأربعة في غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي الخميس انه تسلم جثث أربعة رهائن إسرائيليين من حركة حماس في عملية تبادل توسط بها الصليب الأحمر الدولي.
     
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تسلم ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي  في غزة جثث الرهائن الأربعة". وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل "تسلمت نعوش أربعة رهائن".

أخبار دولية

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