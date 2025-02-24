دبلوماسيان: الإتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن دبلوماسيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الاثنين على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.



وذكر دبلوماسيون الأسبوع الماضي أن العقوبات ستشمل حظر واردات الألمنيوم الأولي وبيع أجهزة ألعاب وإدراج 73 سفينة تابعة لأسطول الظل في قائمة العقوبات.