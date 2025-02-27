حماس: إسرائيل "لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية" من هدنة غزة



اعتبرت حركة حماس أنّ إسرائيل "لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين في قطاع غزة بعدما أنجزا فجر الخميس آخر عملية تبادل رهائن وسجناء مقررة بموجب المرحلة الأولى لهذا الاتفاق.



وقالت حماس في بيان "لقد قطعنا الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، مضيفة "نجدّد التزامنا الكامل باتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكّد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".



وصدر هذا البيان بعدما سلّمت حماس فجر الخميس في غزة جثث أربع رهائن إسرائيليين بينما أفرجت الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلّة عن معتقلين فلسطينيين، في آخر عملية تبادل بين الطرفين تجري بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر ونيّف في القطاع الفلسطيني.