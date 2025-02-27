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كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى في المنطقة العازلة مع لبنان

أخبار دولية
2025-02-27 | 08:34
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كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى في المنطقة العازلة مع لبنان
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كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى في المنطقة العازلة مع لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته "ستبقى إلى أجل غير مسمى" في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وان انتشارها هناك "يعتمد على الوضع". 
     
وقال كاتس خلال مؤتمر لقادة المجالس الإقليمية في إسرائيل: "هناك منطقة عازلة على الحدود مع لبنان، لم يكن الأمر سهلًا لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أميركي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت". 
     
وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في 18 شباط الحالي بموجب اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في تشرين الثاني 2024. 
     
وفي موعد الانسحاب، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أن بلاده "ستبقى موقتًا في خمس نقاط استراتيجية عالية" في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن هذه المواقع "ضرورية لأمننا". 
     
وقال ساعر: "بمجرد أن ينفذ لبنان التزاماته ضمن الاتفاق، لن تكون هناك حاجة للاحتفاظ بتلك النقاط". 
     
 

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