الخطوط الجوية القطرية ستقدم طلبية كبيرة لشراء طائرات عريضة البدن قريبًا

أعلن رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية تييري أنتينوري في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن الشركة ستتقدم قريبًا بطلبية لشراء طائرات عريضة البدن لدعم خططها للنمو في الأجل البعيد.



وقال لرويترز: "ماضون في أن يكون لدينا أسطول قوي جدًا وأن يكون الأفضل في القطاع لضمان النمو في المستقبل. يعمل الرئيس التنفيذي للشركة على الطلبية مع الشركة المصنعة للطائرات لتقديم طلبية شراء كبيرة قريبًا".



وذكر أن الشركة ستعلن عن العقد الشهر المقبل. وأحجم عن الكشف عما إذا كان سيتم توقيعه مع إيرباص أو بوينغ أو مع كليهما.