الصين تؤكد استعدادها للرد "حتى النهاية" في حال استمرت واشنطن في الحرب التجارية

أكدت الصين الثلاثاء أنها مستعدة للرد "حتى النهاية" بعدما فرضت رسومًا جمركية على مجموعة من السلع الأميركية ردًا على رسوم جديدة فرضتها واشنطن على منتجات صينية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إنه "في حال واصلت واشنطن شن حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات، ستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية".