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نيوزيلندا تقيل سفيرها لدى لندن لإدلائه بتصريحات عن ترامب
أخبار دولية
2025-03-06 | 02:09
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نيوزيلندا تقيل سفيرها لدى لندن لإدلائه بتصريحات عن ترامب
أعلنت نيوزيلندا أنّها أقالت سفيرها لدى لندن بسبب إدلائه بتصريحات "مخيّبة للآمال" عبر تشكيكه علانية بمدى فهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأحداث التاريخية.
والثلاثاء، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الغزو الروسي لأوكرانيا، تساءل السفير فيل جوف عمّا إذا كان ترامب "يفهم التاريخ حقا".
وقارن السفير أيضا بين مفاوضات السلام التي يسعى ترامب لإطلاقها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا واتفاقية ميونيخ التي أُبرمت في 1938 وسمحت لألمانيا النازية بضمّ أجزاء من تشيكوسلوفاكيا.
ويخشى البعض اليوم من أن يدفع ترامب كييف إلى قبول اتفاق سلام تحتفظ بموجبه روسيا بمساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها.
وخلال المائدة المستديرة التي عُقدت في تشاتام هاوس في لندن، قال السفير: "كنت أعيد قراءة خطاب وينستون تشرشل أمام مجلس العموم في عام 1938، بعد اتفاق ميونيخ".
وأشار الى أنّ تشرشل التفتَ يومها إلى رئيس الوزراء يومذاك نيفيل تشامبرلين وقال له: "لقد كان أمامك أن تختار بين الحرب والعار. لقد اخترت العار وستخوض الحرب".
وقال السفير النيوزيلندي: "لقد أعاد الرئيس ترامب وضع تمثال نصفي لتشرشل في مكتبه، لكن هل تعتقدون أنّه يفهم التاريخ حقا؟".
وردّا على هذه التصريحات، اعتبر المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أنّ هذه التعليقات "مخيّبة للآمال كثيرا".
وأكد أنّ ما صدر عن السفير "لا يمثّل آراء الحكومة النيوزيلندية" ويجعل بقاءه "في منصبه لندن غير مقبول".
أخبار دولية
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