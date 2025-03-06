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مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته

أمن وقضاء
2025-03-06 | 05:10
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مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
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مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته

اقتحمت مجموعة مسلحة فجر اليوم مطعما على طريق عام ضهر الليسينة - الجومة في عكار بهدف السرقة.

وأطلق المسلحون النار من مسدس حربي على صاحب المطعم ما أسفر عن إصابته بجروح، وقاموا بسرقة خزنة بداخلها نحو 500 دولار أميركي، قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد نقل المصاب إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لتلقي العلاج، وبوشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتعقب الجناة وكشف هويتهم.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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