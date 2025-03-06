الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
أمن وقضاء
2025-03-06 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
اقتحمت مجموعة مسلحة فجر اليوم مطعما على طريق عام ضهر الليسينة - الجومة في عكار بهدف السرقة.
وأطلق المسلحون النار من مسدس حربي على صاحب المطعم ما أسفر عن إصابته بجروح، وقاموا بسرقة خزنة بداخلها نحو 500 دولار أميركي، قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقد نقل المصاب إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لتلقي العلاج، وبوشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتعقب الجناة وكشف هويتهم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مسلحون
مطعم
عكار
السرقة
التالي
الجيش: الجيش الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان برًا وبحرًا وجوًا
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-06
مخفر جبيل أوقف شخصين اشتركا مع متورط ثالث في سرقة منزل والإعتداء على صاحبه
أمن وقضاء
2025-02-06
مخفر جبيل أوقف شخصين اشتركا مع متورط ثالث في سرقة منزل والإعتداء على صاحبه
0
أمن وقضاء
2025-02-11
عصابة سرقة منازل توقفها شعبة المعلومات بالجرم المشهود في عكار
أمن وقضاء
2025-02-11
عصابة سرقة منازل توقفها شعبة المعلومات بالجرم المشهود في عكار
0
آخر الأخبار
2025-03-04
الوكالة الوطنية: إصابة 3 اشخاص جراء اطلاق مسلحين النار على ملحمة في القطراني - جزين
آخر الأخبار
2025-03-04
الوكالة الوطنية: إصابة 3 اشخاص جراء اطلاق مسلحين النار على ملحمة في القطراني - جزين
0
أمن وقضاء
2025-02-18
قوى الأمن: توقيف سارق متاجر في طرابلس وعكار
أمن وقضاء
2025-02-18
قوى الأمن: توقيف سارق متاجر في طرابلس وعكار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:01
الجيش: الجيش الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان برًا وبحرًا وجوًا
أمن وقضاء
10:01
الجيش: الجيش الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان برًا وبحرًا وجوًا
0
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
0
أمن وقضاء
02:44
أمن الدولة في بعلبك - الهرمل تلقي القبض على سارق
أمن وقضاء
02:44
أمن الدولة في بعلبك - الهرمل تلقي القبض على سارق
0
أمن وقضاء
16:16
وفاة شاب بصعقة كهربائية في وادي الجاموس
أمن وقضاء
16:16
وفاة شاب بصعقة كهربائية في وادي الجاموس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
07:14
نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء
آخر الأخبار
07:14
نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء
0
فنّ
2025-01-18
بالصور القديمة والذكريات... هكذا احتفل نجل توم كروز ونيكول كيدمان بعيد ميلاده الـ30! (صور)
فنّ
2025-01-18
بالصور القديمة والذكريات... هكذا احتفل نجل توم كروز ونيكول كيدمان بعيد ميلاده الـ30! (صور)
0
خبر عاجل
08:00
رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت انظار الجميع واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة
خبر عاجل
08:00
رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت انظار الجميع واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية الأميركي: ترامب فقد صبره إزاء ما يجري بشأن الأسرى
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية الأميركي: ترامب فقد صبره إزاء ما يجري بشأن الأسرى
0
أخبار دولية
06:46
فون دير لايين: أوروبا وأوكرانيا أمام "لحظة حاسمة"
أخبار دولية
06:46
فون دير لايين: أوروبا وأوكرانيا أمام "لحظة حاسمة"
0
أخبار لبنان
06:44
أول جلسة لمجلس الوزراء... هذا ما في تفاصيلها
أخبار لبنان
06:44
أول جلسة لمجلس الوزراء... هذا ما في تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
2
أخبار لبنان
10:36
اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...
أخبار لبنان
10:36
اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...
3
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
05:10
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
أمن وقضاء
05:10
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
5
أخبار دولية
01:14
ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...
أخبار دولية
01:14
ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...
6
أخبار لبنان
07:39
سلام من قصر بعبدا: القرار إتخذ بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات
أخبار لبنان
07:39
سلام من قصر بعبدا: القرار إتخذ بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات
7
صحف اليوم
23:59
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش
صحف اليوم
23:59
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش
8
خبر عاجل
07:54
رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً
خبر عاجل
07:54
رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More