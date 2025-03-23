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الكرملين: اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر
آخر الأخبار
2025-03-23 | 08:35
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الكرملين: اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر
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الكرملين: اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الكرملين أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب كان "خطوة نحو لقاء مباشر".
ولفت الكرملين الى أن المحادثات الروسية الأميركية المقررة في الرياض غدا الاثنين ستكون أيضا خطوة مماثلة.
*
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