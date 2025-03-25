توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة

تمكّنت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة (سلب، حيازة أسلحة حربيّة، إطلاق نار، تعاطي مخدّرات، سرقة…) وذلك في مناطق شمالية عدة، خلال الفترة الممتدة من 3-3-2025 لغاية 18 منه، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر في ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن وتوقيفهم.