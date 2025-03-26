قائد الجيش السوداني من القصر الرئاسي: "الخرطوم حرة"



وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الى القصر الرئاسي في الخرطوم، معلنا "تحرير" العاصمة السودانية من قوات الدعم السريع.



وقال البرهان في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان: "الخرطوم حرة وانتهى الامر".



وكان الجيش السوداني، أعلن سيطرته على مناطق استراتيجية في الخرطوم عدّة بعد انسحاب قوات الدعم السريع، حيث تم تأمين مطار الخرطوم الدولي وفرض الحصار على مدينة جبل أولياء.



كما استعاد الجيش إحياء بري والمنشية وشارع الستين.