زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب ميانمار

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم الجمعة أن زلزالًا بقوة 6.9 درجات ضرب ميانمار.



واوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



فيما قال شهود من رويترز إن سكان العاصمة التايلاندية بانكوك شعروا بهزات أرضية اليوم الجمعة وتمايلت المباني في منطقة الأعمال المركزية.