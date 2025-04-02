الحوثيون: ثلاثة قتلى في غارات أميركية على الحديدة

أعلن الحوثييون سقوط ثلاثة قتلى وجريحين في غارات جوية أميركية استهدفت محافظة الحُديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أنيس الأصبحي، إنّ "العدوان الأميركيّ، الذي استهدف بعدة غارات مبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية في محافظة الحديدة أسفر في حصيلة أوّلية عن مقتل ثلاثة وجريحين، جلّهم من موظفي المؤسسة”.

وأتى هذا البيان بعيد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنّ غارات أميركية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع عديدة تقع تحت سيطرتهم، ببينها خصوصًا بنى تحتية للمياه، في محافظة الحديدة.

كما استهدفت ثلاث غارات، وفق المصادر نفسها، محافظة حجة (شمال غرب)، وثلاث غارات أخرى معقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد.

ولم تؤكد الولايات المتّحدة شنّها هذه الضربات.