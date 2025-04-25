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مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على بافلوغراد الأوكرانية

أخبار دولية
2025-04-25 | 01:32
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مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على بافلوغراد الأوكرانية
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مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على بافلوغراد الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط أوكرانيا سيرهي ليساك، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة ثمانية آخرين في هجوم روسي على مدينة بافلوغراد.

وقال ليساك عبر تيليغرام: "شن المعتدي مرة أخرى هجوما واسع النطاق على المنطقة بطائرات مسيرة"، مضيفا أنه جرى تدمير 11 طائرة مسيرة فوق المنطقة.

وأشار ليساك إلى اندلاع حرائق عدة في المدينة، ونشر صورة لحريق مشتعل في مبنى متعدد الطوابق.

وقال لاحقا: "للأسف، هناك بالفعل ثلاثة قتلى في بافلوغراد. أحدهم طفل". وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 103 طائرات مسيرة في هجمات ليلية على أنحاء أوكرانيا مما تسبب في أضرار في خمس مناطق.

أخبار دولية

هجوم روسي

بافلوغراد

أوكرانيا

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