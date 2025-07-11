الشرطة الأسترالية توقف رجلا بسبب إساءة عنصرية على الإنترنت ضد لاعب كرة سلة

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة السلة أن شرطة ولاية فيكتوريا ألقت القبض على رجل بتهمة الإساءة العنصرية المزعومة لأحد لاعبي الدوري الوطني لكرة السلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه الرياضة في البلاد.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة السلة إن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا من هانتنغديل في الثاني من تموز الحالي، ووجهت إليه تهمة إرسال الرسالة إلى حساب اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.





ولم تكشف الشرطة عن اسم اللاعب، لكن فريق اديليد ثيرتي سيكسرز قال في بيان إن أحد لاعبيه هو من تلقى الرسالة، وإن اللاعب كان على علم بالاعتقال وإنه مرتاح لطريقة التعامل مع الأمر.





وأوضح النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت أنه لن يعلق أكثر من ذلك على الواقعة لأنها أصبحت الآن قضية جنائية.

وقالت شرطة فيكتوريا إن الرسالة زعم أنها أرسلت بعد مباراة في ملعب جون كاين في ملبورن في 17 تشرين الثاني الماضي، وإن وحدة النزاهة في كرة السلة الأسترالية أحالت الأمر إليها لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال متحدث باسم وحدة النزاهة: "هناك قوانين تحكم التصرفات المناسبة تجاه الرياضيين، ومن المهم أن يفهم الجمهور ذلك".

وأضاف: "الأفراد الذين استهدفتهم الرسائل البغيضة هم بشر، والاتحاد الأسترالي لكرة السلة يشيد بالشجاعة التي يتطلبها التنديد بهذه التصرفات".

وأفرج عن الرجل بكفالة للمثول أمام محكمة موربين الجزئية في ملبورن في 15 آب المقبل.