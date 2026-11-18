الديموقراطي جيفريز على أعتاب أن يصبح أول رئيس أسود لمجلس النواب الأميركي

بات حكيم جيفريز على أعتاب أن يصبح أول رئيس أسود لمجلس النواب الأميركي، بعدما انتخبه الديموقراطيون زعيما لهم في هذه الهيئة حيث سيمسكون بالغالبية اعتبارا من مطلع العام المقبل، عقب فوزهم الساحق في الانتخابات النصفية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني.



وحصل جيفريز (56 عاما) على 251 صوتا، بينما صوّت 11 نائبا ضد ترشيحه، وفقا لوسائل إعلام أميركية.



ولم يواجه النائب الذي يقود الديموقراطيين في الغرفة السفلى للكونغرس منذ العام 2022، أي منافس معلن في الاقتراع المغلق للحزب، رغم معارضة بعض الديموقراطيين المنتخبين حديثا، الذي يطالبون بتنازلات في قضايا بينها الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل وتأثير المال في الحياة السياسية.



وبذلك، أصبح جيفريز زعيما للغالبية الديموقراطية التي ستسيطر اعتبارا من الثالث من كانون الثاني، على مجلس النواب خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب. وبعد بدء الكونغرس الجديد مهامه، سيجري تصويتا لاختيار رئيس جديد له، وهو منصب بات، ما لم تحصل مفاجآت، معقودا لجيفريز في ظل الغالبية الديموقراطية.



وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، تعهّد جيفريز العمل بسرعة كبيرة لتحسين الأوضاع المالية للأسر الأميركية.



وقال إن هذا "الاقتصاد الذي يقوده الجمهوريون أغرق الناس"، مشددا على أن الديموقراطيين "ملتزمون بتغيير مسار الأمور بدءا من اليوم الأول".



وبدأ جيفريز، المتحدر من نيويورك، مسيرته كمحامٍ في القطاع الخاص قبل انضمامه إلى مجلس ولاية نيويورك في العام 2007، ثم انتخب عضوا في الكونغرس في 2012. وعندما اختاره الديموقراطيون خلفا لنانسي بيلوسي في 2022، أصبح أول سياسي أسود يتولى زعامة حزب في أحد مجلسي الكونغرس.



وكان جيفريز أحد المدعين العامين في أولى إجراءات عزل ترامب عام 2020.



وفي حال انتخابه رئيسا لمجلس النواب، سيصبح الثاني في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي بعد نائب الرئيس.



وبينما يأمل حلفاؤه في تحقيق نصر مماثل للذي حققته بيلوسي عندما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب في العام 2007، إلا أنّ الجناح اليساري للديموقراطيين لا يزال يمتنع عن دعمه، في انتظار الحصول على تنازلات ووعود بشأن ملفات سياسية داخلية وخارجية.



وبينما تعهد الديموقراطيون فتح تحقيقات في شأن الرئيس الجمهوري وإدارته، إلا أنّهم منقسمون بشأن إسرائيل والرعاية الصحية ومدى التشدد في الدفع ببرنامجهم في مواجهة رئيس يحتفظ بحق النقض.



مع ذلك، يُستبعد أن تمنع هذه الخلافات جيفريز من أن يصبح رئيسا للمجلس، حيث أن مؤيديه قد عززوا الأصوات الداعمة له بين المنتخبين حديثا.



وكان جيفريز وعد بالاستماع إلى كل الأصوات داخل حزبه. وإضافة إلى التزامه بمعالجة غلاء المعيشة، تعهّد الأسبوع الماضي "بضمان محاسبة الفاسدين الذين عرّضوا الشعب الأميركي لفساد غير مسبوق".



وفي حين كان ترشيح جيفريز سلسا في مجلس النواب، تنتظر الديموقراطيون تعقيدات في مجلس الشيوخ، حيث يواجه زعيمهم الحالي تشاك شومر منافسة من السيناتور التقدمي عن ولاية مريلانيد كريس فان هولن.



ورغم أن الأخير يحظى بدعم شخصيات يسارية بارزة، من بينهم بيرني ساندرز، فقد أقر بأنه الأقل حظا للفوز. وسيُجري الديموقراطيون في مجلس الشيوخ انتخابات لاختيار زعيمهم في أوائل كانون الأول.



واختار الجمهوريون الأسبوع الماضي قادتهم، حيث عيّنوا حليف ترامب جيم جوردن زعيما لهم في مجلس النواب وأبقوا على جون ثون في مجلس الشيوخ.