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الصين تحكم بالاعدام على مسؤول وزاري بتهمة التجسس
أخبار دولية
2026-11-24 | 02:25
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الصين تحكم بالاعدام على مسؤول وزاري بتهمة التجسس
أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام بحق مسؤول وزاري أدين بالتجسس لحساب دولة أجنبية وتسريب معلومات مصنفة "سرية للغاية" مقابل أموال، وفق ما افادت وسيلة إعلام تابعة للدولة الإثنين.
وأورد تقرير على حساب تابع لدار "غولد وول برس" للنشر المرتبطة بالمديرية الوطنية لحماية اسرار الدولة، أن المدان الذي تم التعريف عنه باسم "ما"، جنّده جهاز استخبارات أجنبي فيما كان يعمل خارج الصين.
وبحسب التقرير، فإن الشخص الذي جند ما، ويدعى "كايلين"، التقاه مرارا مدّعيا في البداية أنه يريد تعلم اللغة الصينية.
وتابع التقرير أن "كايلين وجه تدريجيا هدف لقاءاتهما نحو مواضيع ذات حساسية سياسية" سعيا للحصول على معلومات حول العمليات الصينية في بلد آخر لم يحدّده المنشور.
وتابع: "كشف ما كمية كبيرة من المعلومات الحساسة المتعلقة بالمؤسسات الصينية" في هذا البلد.
وبعد ذلك، عرّفه كايلين على زميل آخر له هدده بإبلاغ السلطات الصينية به إذا ما رفض التعاون.
ووافق ما عندها على العمل لحساب شبكة الاستخبارات الأجنبية هذه ووقع اتفاقا ينص على بنود تتعلق بـ"السرية" و"الولاء".
وذكر التقرير أنه تقاضى دفعات مالية شهرية لقاء المعلومات، وتم تزويده بـ"كمبيوتر محمول لإرسال وتلقي المعلومات".
وبعد عودته إلى الصين، باشر ما "مسارا طويلا في التجسس".
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