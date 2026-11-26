أكّد البيت الأبيض أنّ وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدراليّ يعلنان الأسبوع المقبل، مبادرة جديدة للدفاع السيبرانيّ.

كما أعلن تحديث الأمن السيبرانيّ للأنظمة العسكرية والاستخباراتية الأميركية للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.

وأوضح توجيه اتهامات لـ 12 قرصانًا إلكترونيًا وعناصر أمن صينيّ بعد خروقات استهدفت وكالات أميركية.

ولفت إلى أنّ الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 كيانات لدعمها هجمات ببرامج الفدية ضد أميركيين.

وقال البيت الأبيض: “نعمل على تحديث الأنظمة الفيدرالية وتعزيز الدفاعات وحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة”.

وأضاف: “إدارة ترامب شكلت فريقًا للتصدي للتهديدات السيبرانية الناشئة وحماية الأنظمة الحيوية”.

وحظر أجهزة توجيه الإنترنت الراوتر الجديدة المصنّعة في الخارج.