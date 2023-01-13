ميسي ومبابي يتقدمان قائمة المرشحين لجائزة "الافضل" من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس اسماء المرشحين لجائزة "الافضل" لعام 2022، وفي طليعتهم نجم باريس سان جرمان الارجنتيني ليونيل ميسي وزميله الفرنسي كيليان مبابي، بعد اسابيع قليلة من الموقعة التي جمعتهما في نهائي مونديال قطر لكرة القدم.



وتبدو حظوظ "البرغوث" الصغير الذي قاد منتخب "ألبيسيليستي" الى اللقب العالمي للمرة الاولى منذ عام 1986 والثالثة في تاريخه بعد أداء ساحر، مرتفعة للظفر بالجائزة التي سيعلن عن هوية الفائز بها في 27 شباط/فبراير المقبل. كما من المرجح أن يضيف إلى سجله كرة ذهبية ثامنة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.



في المقابل، كاد مبابي يدوّن اسمه في تاريخ الكرة المستديرة بأن يصبح ثاني لاعب يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين بعد أسطورة البرازيل الراحل بيليه، وذلك بعد ثلاثيته في النهائي لكنه فشل في تلافي خسارة منتخب "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.



كما تواجد في القائمة لاعبان يدافعان عن ألوان نادي العاصمة الفرنسية هما البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي.



واختير ايضا لاعب فرنسي آخر هو نجم ريال مدريد الاسباني، كريم بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في نسختها الاخيرة، فضلا عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الاسباني والفائز بجائزة "الأفضل" من فيفا في العامين الاخيرين.



وتضمنت القائمة ايضاً ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي الانكليزي هم الارجنتيني خوليان ألفاريس، البلجيكي كيفن دي بروين والنروجي إرلينغ هالاند، إضافة الى ثنائي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ليفربول المصري محمد صلاح، مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السنغالي ساديو مانيه ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني الانكليزي جود بيلينغهام.



وعند السيدات، برز تواجد النجمة أليكسيا بوتياس في قائمة المرشحات لنيل الجائزة رغم غيابها عن الملاعب في الاشهر الستة الاخيرة بداعي الاصابة.



وفازت لاعبة برشلونة ومنتخب اسبانيا بالجائزة العام الماضي وتوّجت ايضا بجائزة الكرة الذهبية.



وضمّت القائمة ايضا مهاجمة ارسنال الانكليزي بيث ميد التي حلّت ثانية في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، ولاعبَتين من المنتخب الانكليزي الفائز بكأس اوروبا على ارضه، ليا ويليامسون وكيرا والش.



وتُمنح أيضاً جوائز لافضل مدرب عند الرجال والسيدات، افضل حارس وجائزة بوشكاش لافضل هدف لعام 2022.



وسيجري تصويت عام ومفتوح حتى 3 شباط/فبراير، سيحدد على اثره من سيتأهل للمرحلة النهائية في كل فئة.



ويتم التصويت لصالح الفائز من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مدربين وقادة المنتخبات الوطنية وكذلك الصحافيين والمشجعين.