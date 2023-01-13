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قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية ترتدي حلة رياضة الألعاب القتالية
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رياضة
قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية ترتدي حلة رياضة الألعاب القتالية
2023-01-13 | 13:55
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قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية ترتدي حلة رياضة الألعاب القتالية
ارتدت قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية حلة رياضة الألعاب القتالية بعد ما كانت ارتدت وبشكل مبهر حلة كرة السلة بعد استضافتها لمباريات المنتخب اللبناني أمام نيو زيلندا والهند.
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