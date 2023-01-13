الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية ترتدي حلة رياضة الألعاب القتالية
LBCI
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياضة

قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية ترتدي حلة رياضة الألعاب القتالية

2023-01-13 | 13:55
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية ترتدي حلة رياضة الألعاب القتالية
ارتدت قاعة الشيخ بيار جميل بمدينة كميل شمعون الرياضية حلة رياضة الألعاب القتالية بعد ما كانت ارتدت وبشكل مبهر حلة كرة السلة بعد استضافتها لمباريات المنتخب اللبناني أمام نيو زيلندا والهند.

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

رياضة

قاعة الشيخ بيار جميل

مدينة كميل شمعون الرياضية

رياضة الألعاب القتالية

LBCI التالي
ميسي ومبابي يتقدمان قائمة المرشحين لجائزة "الافضل" من فيفا
إنجاز لناشئات منتخب لبنان لكرة القدم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:40

خلف من مجلس النواب: المادة 74 من الدستور لا تسمح لاي نائب إلا أن يكون حاضرا اليوم في الجلسة والمادة 75 تفرض على المجلس النيابي بأن يلتئم بدورات متتالية

LBCI
اقتصاد
05:27

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
اخبار البرامج
05:16

زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟

LBCI
آخر الأخبار
05:12

نواب انضموا الى اعتصام اهالي ضحايا انفجار المرفأ وتوقيع عريضة من قبلهم كتعهد في ما خص الوصول الى الحقيقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:12

يوفنتوس يعيّن رسميًا مجلس إدارة جديد برئاسة فيريرو

LBCI
رياضة
13:35

النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني

LBCI
رياضة
2023-01-16

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
2023-01-16

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:27

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
2022-12-18

الممثلة الأميركية جين فوندا تعلن أنها في طور التعافي من السرطان..."أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق"

LBCI
أخبار دولية
03:02

زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية وزير الداخلية

LBCI
منوعات
2023-01-12

تشيكي يدخل غينيس... نجح في "قضم" 36 علبة معدنية وقطعها إلى نصفين بأسنانه! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:35

مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج

LBCI
رياضة
13:35

النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة

LBCI
أخبار دولية
13:31

قمة سداسية في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:26

ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات

LBCI
منوعات
10:54

قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني

LBCI
صحة وتغذية
10:28

دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً

LBCI
أخبار سياسية
04:45

نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة

LBCI
اقتصاد
05:27

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
05:50

نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة