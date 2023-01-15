ناصر العطية بطلًا لرالي دكار للمرة الثانية على التوالي

"الشعور اليوم لا يصدق، نحن سعداء جدًا."بهذه الكلمات عبر السائق القطري ناصر العطية عن فرحته بعد تتويجه بطلًا لرالي دكار للمرة الخامسة بتاريخه وللمرة الثانية على التوالي بفئة السيارات في ختام المرحلة الـ12 والأخيرة في مدينة جدة - السعودية.