السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين



هذا الخطاب التاريخي لمارتين لوثر كينغ فتح الابواب امام كثير من الناس الذين عانوا من العنصرية بأنهم يحلموا ويحققوا أحلامهم.



ويؤكّد لاعب الـ "ان بي اي" جايسون تايتوم هذه المقولة بعد ان كان سجل لفريقه بوسطن سيلتكس 51 نقطة، تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.. بمباراته أمام تشارلوت هورنتس التي انتهت بنتيجة 130-116 باليوم العالمي لتكريم المناهض للعنصرية مارثن لوثر كينغ.