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اخبار وصور كاذبة تتعلق بوصول كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا الى السعودية... اليكم أبرزها
2023-01-19 | 07:14
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اخبار وصور كاذبة تتعلق بوصول كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا الى السعودية... اليكم أبرزها
انتشرت العديد من الاخبار الكاذبة المتعلقة بوصول اللاعب كريستيانو رونالدو الى السعودية، ومنها:
- صور تدعي انها لشريكة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيس، لدى وصولها إلى السعودية. إلا أنّ الادعاء خاطئ، فصورة جورجينا ملتقطة خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر في دبي عام 2020.
- وصورة اخرى تظهرها مرتديةً الحجاب إثر وصولها إلى السعوديّة إلا أن الصورة مركّبة، فالصورة الأصليّة لا تظهر جورجينا بالحجاب.
- وصورة لبطاقة إقامة جورجينا السعودية الا انها في الحقيقة مركّبة، والامر نفسه لصورة بطاقة كريستيانو رونالدو التي انتشرت على وسائل التواصل.
وفي التفاصيل، قارن فريق فرانس برس البطاقات مع بطاقات حقيقية ووجد ان:
* رقم الإقامة في البطاقة المتداولة لا يتطابق مع الرقم المتواجد في الأسفل، بينما يتطابق في البطاقات الرسمية.
*كُتب في خانة الجنسية "البرتغالية"، في حين أنّ الصيغة المعتمدة في البطاقات الصادرة رسمياً عن السلطات هي كتابة اسم البلد. اما لجورجينا، كُتب في خانة الجنسية "الإسبانية".
*ثالثاً، كتب في خانة الديانة "كريستيان" لكن عادة ما يكتب "المسيحية".
إضافة إلى ذلك، حاول صحافيو فرانس برس إدخال رقم الإقامة وتاريخ الميلاد الظاهر في البطاقتين على موقع وزارة الموارد البشرية السعوديّة المعنيّة بإصدار الإقامات، فتبيّن عدم وجود الرقمين.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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خبر كاذب
كريستيانو رونالدو
السعودية
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