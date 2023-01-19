اخبار وصور كاذبة تتعلق بوصول كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا الى السعودية... اليكم أبرزها

انتشرت العديد من الاخبار الكاذبة المتعلقة بوصول اللاعب كريستيانو رونالدو الى السعودية، ومنها:



- صور تدعي انها لشريكة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيس، لدى وصولها إلى السعودية. إلا أنّ الادعاء خاطئ، فصورة جورجينا ملتقطة خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر في دبي عام 2020.





- وصورة اخرى تظهرها مرتديةً الحجاب إثر وصولها إلى السعوديّة إلا أن الصورة مركّبة، فالصورة الأصليّة لا تظهر جورجينا بالحجاب. - وصورة اخرى تظهرها مرتديةً الحجاب إثر وصولها إلى السعوديّة إلا أن الصورة مركّبة، فالصورة الأصليّة لا تظهر جورجينا بالحجاب.





- وصورة لبطاقة إقامة جورجينا السعودية الا انها في الحقيقة مركّبة، والامر نفسه لصورة بطاقة كريستيانو رونالدو التي انتشرت على وسائل التواصل. - وصورة لبطاقة إقامة جورجينا السعودية الا انها في الحقيقة مركّبة، والامر نفسه لصورة بطاقة كريستيانو رونالدو التي انتشرت على وسائل التواصل.