ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين

ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين

نديم سلوم، ابن الـ29 سنة، ترك جامعته، باع سيارته، حمل اغراضه وتوجه نحو الولايات المتحدة، لتنطلق مسيرته ويصبح الملاكم المحترف اللبناني الوحيد الذي فاز بـ12 منازلة من أصل 13 أمام خصوم محترفين دوليين من المستوى العالي.



نجاح نديم بالخارج نقله معه على لبنان وقرر ان يشارك خبرته مع مجموعة من الشباب المقعدين...