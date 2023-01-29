ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة

بعد ما مُنع اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة لعدم حصوله على لقاح كورونا العام الماضية، أثبت اليوم للعالم أن هذه البطولة ستبقى الاحب على قلبه، وتمكن من الحصول على لقبه العاشر بغراند سلام استراليا بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تستسيباس.