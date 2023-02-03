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المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا

2023-02-03 | 07:35
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المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا

المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا

أعلن قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، المتوج بكأس العالم 2018 لكرة القدم، الخميس، اعتزاله اللعب دوليًا عن 29 عامًا.

وكتب وصيف مونديال قطر 2022 عبر حسابه على إنستغرام "أفكر منذ بضعة أشهر في الامر وقررت أنه الوقت المناسب لي للاعتزال دوليًا".

ويعتبر هذا القرار مفاجئًا، بعدما كان المرشح الابرز لحمل شارة القيادة مع انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 الشهر المقبل، بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس الشهر الماضي.

وخاض مدافع مانشستر يونايتد الانكليزي الحالي 93 مباراة دولية في مسيرة بدأت قبل عقد من الزمن في 2013.

وتابع لاعب ريال مدريد السابق "كان تمثيل بلدنا العظيم على مدى عقد من الزمن من أكثر الامور فخرًا في حياتي. في كل مرة كنت أرتدي فيها هذا القميص الأزرق المميز، شعرت بفخر كبير".

وفي المنشور الذي لم يشرح فيه أسباب اعتزاله، يستذكر التتويج بمونديال روسيا 2018 على حساب كرواتيا في النهائي. وقال في هذا الصدد: "لن أنساها أبدًا. ما زلت أشعر بكل الاحاسيس التي شعرت بها في ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات التي لا تنسى في حياتي".

وختم فاران كلامه شاكرًا مدربه ديدييه ديشان وزملاءه والمشجعين وقال: "سأفتقد تلك اللحظات معكم بالتأكيد، ولكن الآن حان الوقت لتولي الجيل الجديد زمام الأمور. لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين المستعدين لتولي المسؤولية، والذين يستحقون فرصتهم ويحتاجون إليكم".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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