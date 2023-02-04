في الرياضة: دينامو يحجز بطاقة النهائي في بطولة دبي الدولي بعد فوزه على التونسي الافريقي

بداية نارية لدينامو في دبي...

بداية نارية، اثبت فيها نادي دينامو انه من الفرق التي لا ترحم في بطولة دبي الدولية، بعد تحقيقه انتصاره الخامس المتتالي بهذه البطولة وتأهله للنهائي بعد فوزه على النادي التونسي الافريقي المرشح للقب.