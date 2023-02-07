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من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟

من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟

لمع اسم النجم كلاي تمبسون بالمباراة التي جمعت فريق الواريرز باوكلاهوما سيتس ثندر بعدما تمكن من تسجيل 12 ثلاثية بالمباراة من اصل 16 محاولة تسديد...