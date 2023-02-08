الملك ليبرون جايمس أفضل مسجّل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

الملك ليبرون جايمس أفضل مسجّل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

حطّم ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجلس ليكرز، الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA متخطياً الرقم البالغ 38.387 نقطة والصامد لمدة 39 سنة باسم الأسطورة كريم عبد الجبار في لوس انجلس.



وبعمر الثامنة والثلاثين، أضاف "الملك" لقباً جديداً إلى مسيرته الزاخرة، بعد تتويجه أربع مرات بالدوري المرموق، وقد حقق هذا الانجاز في موسمه العشرين في دوري الـ NBA بتسجيل نقطته السادسة والثلاثين من تسديدة على بعد ستة أمتار، نهاية الربع الثالث من مواجهة اللايكرز مع أوكلاهوما سيتي، رافعاً رصيده إلى 38.388 نقطة.