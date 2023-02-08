نهائي تاريخي لنادي الهلال السعودي

الهلال السعودي يكتب التاريخ بوصوله الى نهائي بطولة العالم للاندية

بلغ الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بفوزه 3-2، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وفرض سالم الدوسري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل بيدرو هدفي فلامنغو (20 و90+1).



وتعقدت مهمة فلامنغو، بطل كوبا اميركا الجنوبية بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه وسطه جيرسون ببطاقتين صفراوين مع نهاية الشوط الاول. ويلعب النادي السعودي في النهائي مع الفائز من مباراة الليلة بين ريال مدريد بطل اوروبا والاهلي المصري بطل افريقيا.