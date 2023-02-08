بسبب عملية جراحية "بسيطة"... "وزيرة السعادة" أنس جابر تُعلن انسحابها من دورتي دبي والدوحة

"عملية جراحية بسيطة" تؤدي إلى انسحاب لاعبة التنس التونسية والمصنفة ثالثة عالمياً أنس جابر من دورتي الدوحة ودبي، والّتي من المقرر أن تخضع لها قريبا.

وأعلنت لاعبة التنس العربية الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، وكتبت "من أجل العناية بصحتي، قرّر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيّدة".

وأضافت "اضررت إلى الانسحاب من البطولات المقبلة في الدوحة ودبي نتيجة لذلك" موضحةً أن القرار "يحطّم قلبي" وأوضحت "آسفة للجماهير في الشرق الأوسط الذين كانوا ينتظرونني".

ويُذكر أن جابر، 29 عاما، خرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وبحسب وكالة فرانس برس، فتحظى جابر بشعبية كبيرة في تونس حيث لُقبت "بوزيرة السعادة".