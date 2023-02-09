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مانشستر سيتي مهدّد بعقوبات كبيرة بحال ثبوت خرقه قوانين اللعب المالي النظيف
رياضة
مانشستر سيتي مهدّد بعقوبات كبيرة بحال ثبوت خرقه قوانين اللعب المالي النظيف
2023-02-09 | 13:35
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مانشستر سيتي مهدّد بعقوبات كبيرة بحال ثبوت خرقه قوانين اللعب المالي النظيف
يواجه مانشستر سيتي خطر التعرض لنفس مصير نادي يوفنتوس بخصم نقاط من رصيده في الدوري الإنكليزي الممتاز على اثر ادعاءات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة الماضية وصلت الى ١٠٠ تهمة محتملة.
*
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