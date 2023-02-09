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ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
رياضة
ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
الكاتب:
بول يونس
2023-02-09 | 13:26
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ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
سيواجه ريال مدريد الإسباني فريق الهلال السعودي على لقب كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بعد فوزه في النصف نهائي الثاني على فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف لهدف.
*
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