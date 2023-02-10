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رياضة
ميسي يغيب عن مباراة سان جرمان وموناكو... وشكوك حول جهوزيته لبايرن ميونيخ
2023-02-10 | 07:40
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ميسي يغيب عن مباراة سان جرمان وموناكو... وشكوك حول جهوزيته لبايرن ميونيخ
شكوك حول مشاركة ميسي في مواجهة بايرن بدوري الأبطال
يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة باريس سان جرمان ضد مضيفه موناكو السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما تحوم الشكوك حول جهوزيته للموقعة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق ما أعلن ناديه الجمعة.
وأكد سان جرمان في بيان أن بطل مونديال قطر تعرض لإصابة في "العضلات الخلفية للفخذ" خلال الخسارة في ثمن نهائي كأس فرنسا ضد مضيفه مرسيليا (1-2) الاربعاء.
وأضاف أن اللاعب "سيبقى في الرعاية 48 ساعة ومن المرتقب أن يعود الى التمارين الاثنين" قبل يوم من مباراة الفريق ضد ضيفه البافاري في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال.
من جهته، قلّل المدرب كريستوف غالتييه من شأن المخاوف لعدم قدرة اللاعب البالغ 35 عامًا على المشاركة في هذه المباراة الكبرى.
قال خلال مؤتمر صحافي "لن يكون ليو متاحًا للمباراة ضد موناكو ولكنه سيعود الى التمارين الاثنين، لذا بإمكانكم نسيان أنه سيكون موضع شك" لللعب أمام بايرن.
وأضاف "نعلم أهمية ليو في الطريقة التي نلعب بها. في غيابه، نحتاج بما إلى اللعب بطريقة مختلفة، والتأكد من أنه لدينا عمود فقري أكثر صلابة. من الواضح أنه عندما نذهب إلى موناكو بدون ليو، فهذا أمر مؤسف، لكن هذا مجرد جزء مما يحدث خلال الموسم".
وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى للفريق الذي يفتقد أصلاً نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.
ويعاني سان جرمان منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين متتاليين في المرحلتين الماضيتين، غير ان سقطة الأربعاء أمام مرسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل أيام من الاستحقاق الأوروبي الحذر.
أضاف غالتييه "تعتقد أن لديك فريقًا متوازنًا ثم فجأة هناك (لاعبون يغيبون بسبب) الإرهاق والإيقاف والإصابات. غالبًا ما تحدث هذه الإصابات عندما يكون لديك الكثير من المباريات".
وأردف "بدون البحث عن أعذار، كانت هناك أيضًا بطولة كأس العالم في منتصف الموسم مما يعني أن الكثير من اللاعبين متعبون".
يتصدر بطل فرنسا الدوري بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاني.
*
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