الفرنسي تيو هرنانديز يكشف... "تدنت معنوياتي بعد خسارة نهائي المونديال"

أعلن المدافع الفرنسي تيو هرنانديز الجمعة لمنصة "دازون" للبث التدفقي عن تدني معنوياته بعد خسارته نهائي كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين، بركلات الترجيح في كانون الأول الماضي في قطر.

وقال ظهير ميلان الإيطالي بعد فوز فريقه على تورينو بنتيجة 1-0 في الدوري المحلي "بعد المونديال، تدنت معنوياتي، لكن أعتقد الآن اني اصبحت أفضل".

تابع اللاعب "حققنا ثلاث نقاط هامة. لم نلعب جيداً في المباريات الأخيرة، لكن مع هذا الفوز اعتقد اننا نحقق انطلاقة جديدة".

وعرف ميلان حامل اللقب سلسلة سوداء من سبع مباريات دون اي فوز، بينها خمس توالياً في الدوري، ما ارجعه على بعد 15 نقطة من نابولي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، وهذا يعني ان آماله بالاحتفاظ باللقب اصبحت شبه معدومة منطقياً.