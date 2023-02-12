ريال مدريد يحصد لقبه الخامس كبطل العالم للأندية

أضاف الفريق الملكي ريال مدريد كاس خامس إلى خزانة جوائزه بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة ٥-٣ في المباراة النهائية بكأس العالم للأندية التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.