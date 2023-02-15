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البرازيل تواجه المغرب ودياً في طنجة... إليكم موعد المباراة!

2023-02-15 | 09:37
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البرازيل تواجه المغرب ودياً في طنجة... إليكم موعد المباراة!

البرازيل تواجه المغرب ودياً في طنجة... إليكم موعد المباراة!

يخوض منتخب البرازيل لكرة القدم، بطل العالم خمس مرات، مباراة ودية مع مضيفه المغربي رابع مونديال قطر 2022، في 25 آذار المقبل، في مدينة طنجة المغربية بحسب ما أعلن اتحاده الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيان "يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير".

وكان المغرب حقق مشواراً تاريخياً في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي حيث خسر أمام فرنسا. في المقابل، ودّع المنتخب البرازيلي في ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا. 

وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.

وفيما لم يعين الاتحاد البرازيلي بديلاً لتيتي الذي ترك المنتخب بعد توليه الاشراف عليه بين 2016 و2022، ونفى شائعات التعاقد مع  الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كشف ان رامون مينيزيس، مدرّب منتخب تحت 20 سنة سيكون مسؤولاً موقتاً عن "سيليساو" في الرحلة المغربية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش "هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية... اخترنا خصماً قوياً وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال".

وانتظر المنتخب المغربي حتى عام 1997 لمواجهة أولى ضد البرازيل، وتحديدًا في بيليم في مباراة دولية ودية. قدّم عرضًا جيدًا قبل أن يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر الأخيرة سجلهما دنيلسون (80 و88).

وبعدها بسنة واحدة، التقى المنتخبان في دور المجموعات في مونديال فرنسا 1998. وللمفارقة اقيمت المباراة في مدينة نانت التي دافع عن الوانها مدرب المغرب انذاك الفرنسي هنري ميشال. حقق المنتخب البرازيلي فوزًا سهلاً بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.
 
 
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