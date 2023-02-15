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للمرة الأولى...السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم

2023-02-15 | 09:56
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للمرة الأولى...السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم

السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم للمرة الاولى

ستستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم للمرة الاولى في أواخر العام الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة الثلاثاء.

وجاء في بيان للهيئة الدولية على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زوريخ السويسرية "فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 كانون الاول/ديسمبر 2023".

ويأتي الاعلان بعد ثلاثة أيام من تتويج ريال مدريد الاسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الامارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).

وبعد أن صادق مجلس فيفا في كانون الاول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الاندية المشاركة في مونديال الاندية الى 32 اعتبارًا من نسخة 2025 التي ستقام في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كشف الثلاثاء عن كيفية توزيع عدد الاندية بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الاوروبي على العدد الاكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والافريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الاوقياني بالاضافة الى ناد من البلد المضيف.

وتعتبر هذه أحدث خطوة لاقتحام السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرًا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد واستضافة بطولات "ليف غولف" والكأس السوبر الاسبانية والكأس السوبر الايطالية، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.

واختيرت السعودية في أوائل الشهر الحالي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في كرة القدم للرجال فيما تقدمت كذلك بملف استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، وقد تدرس تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

في السنوات المقبلة، ستستضيف المملكة التي شاهدت قطر تقيم على أراضيها أول مونديال في الشرق الاوسط ودولة عربية أواخر 2022، دورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.
 

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