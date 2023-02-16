شباب منتخب لبنان لكرة السلة أبطال حملة توعوية للصحة النفسية عند الرجال

حملة توعوية للصحة النفسية عند الرجال

للرجال أيضاً مشاعر وأحاسيس تتخطى القيود والمحرمات التي قد يفرضها المجتمع بلبنان.



ومن هذا المنطلق، أبطال منتخب لبنان لكرة السلة الذين تعودنا على رؤيتهم وهم يخوضون المباريات على أرض الملعب، نراهم اليوم بدور ثاني من خلال تعاونهم مع جمعية Embrace والاتحاد الأوروبي لاطلاق حملة توعوية للصحة النفسية عند الرجال.