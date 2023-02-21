مالك ليفربول ينفي طرح النادي للبيع

مالك ليفربول ينفي طرح النادي للبيع



نفى مالك ليفربول، الملياردير الأميركي جون هنري، أن النادي الانكليزي العملاق مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه.



وقالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس غروب - أف أس جي)، المملوكة من هنري، في تشرين الثاني الماضي إنها "ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ".



وأثار ذلك تكهنات بشأن طرح بطل إنكلترا 19 مرة للبيع على غرار غريمه الازلي مانشستر يونايتد.



وقال هنري لصحيفة "بوسطن سبورتس" في مقابلة نُشرت الاثنين "أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكني ألتزم بالحقائق".



وتابع: "أضفينا طابعًا رسميًا بسيطًا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنكلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم".



وأردف: "هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عامًا الماضية؟".



ودفعت أف أس جي التي تملك أيضًا عملاق البيسبول الأميركي بوسطن ريد سوكس، 300 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب 361 مليون دولار للاستحواذ على ليفربول قبل 13 عامًا.



وتقدّر مجلة فوربس راهنًا قيمة النادي بحوالي 4.5 مليار دولار أميركي.



ومن المتوقع أن يصبح مانشستر يونايتد أغلى نادي كرة قدم في التاريخ في حالة اكتمال بيع الشياطين الحمر في الأشهر المقبلة.



وكشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي، علنًا عن اهتمامهما في يونايتد مع توقع أن تصل العروض إلى حوالي 6 مليارات دولار.