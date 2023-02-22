سان جرمان يعلن عن إصابة نيمار بالتواء في الكاحل مع "إصابة في الأربطة"

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء أن نجمه البرازيلي نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع "إصابة في الأربطة"، وذلك قبل أسبوعين من السفر الى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.وأصيب نيمار خلال الفوز القاتل الذي حققه سان جرمان على ضيفه ليل 4-3 الأحد في الدوري المحلي بعدما كان صاحب الهدف الثاني في اللقاء، وترك أرضية الملعب في الدقيقة 51 على حمالة.وأفاد سان جرمان أن "الفحوص الجديدة التي أجريت اليوم تؤكد إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة"، مشيراً الى أنه سيقيّم وضع الإصابة مجدداً في بداية الأسبوع المقبل.وسيغيب البرازيلي بشكل مؤكد عن الموقعة المحلية المرتقبة الأحد في الدوري ضد مرسيليا الثاني خلف نادي العاصمة، مع الأمل بالتعافي في الوقت المناسب لمحاولة مساعدة فريق العاصمة الفرنسية على تعويض هزيمته على أرضه أمام بايرن صفر-1.