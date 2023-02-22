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اللاعب البرازيلي داني ألفيش يُحاكم بتهمة الاعتداء الجنسي

2023-02-22 | 03:28
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اللاعب البرازيلي داني ألفيش يُحاكم بتهمة الاعتداء الجنسي

أعلنت محكمة برشلونة الاقليمية أن مدافع برشلونة السابق البرازيلي داني ألفيش سيبقى رهن الاحتجاز الاحتياطي بانتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي.

أعلنت محكمة برشلونة الاقليمية الثلاثاء أن مدافع برشلونة السابق البرازيلي داني ألفيش سيبقى رهن الاحتجاز الاحتياطي، بانتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي، والتي تشمل الاغتصاب في قانون العقوبات الإسباني، كونه "يشكل خطراً كبيراً".

ووفق وكالة فرانس برس، فقد اعتبرت المحكمة أن مصادرة جواز سفر ألفيش، البالغ من العمر 39 عاما، لن يمنعه من مغادرة إسبانيا "جواً أو بحراً أو حتى براً دون وثائق".

وقالت في بيان: "ثمة خطر متزايد للفرار مرتبط من ناحية بالعقوبة الشديدة التي يمكن أن تُفرض بسبب هذه القضية والأدلة الجسيمة على ارتكابه جريمة والموارد المالية الكبيرة التي من شأنها أن تسمح له بمغادرة إسبانيا في أي وقت".

وعارض مكتب المدعي العام الإفراج عن اللاعب البرازيلي بعدما زعمت امرأة شابة في الثاني من كانون الثاني الماضي أن ألفيش اغتصبها في الحمام الخاص في ملهى ليلي في برشلونة نهاية كانون الاول.

وذكرت مصادر قريبة من القضية أن اللاعب، الذي نفى معرفته بالاتهامات الموجهة اليه في البداية، غيّر قصته مرات عدة لكنه قال لاحقا إن ما حصل بينه وبين المرأة كان برضا الطرفين.

وكان القاضي التحقيق قد أمر في كانون الثاني الماضي بابقاء الفيش في الاحتجاز الاحتياطي مع الأخذ في الاعتبار من بين أمور أخرى، التناقضات في أقواله الأولية وخطر الفرار الكبير.

ويُذكر أن ألفيش استُبعد من قبل ناديه بوماس أونام المكسيكي بعد اعتقاله.

 
 
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