إنتهاء الربع الأول من مباراة الفلبين ولبنان بتقدم الفريق الفلبيني بنتيجة ٢٥-١٩ ضمن النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة

الفلبين تنهي الربع الثاني بالتقدم على لبنان بنتيجة ٥٣-٤١

الفلبين تنهي الربع الثاني بالتقدم على لبنان بنتيجة ٥٣-٤١

قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين