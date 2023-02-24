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رياضة
إنتهاء الربع الأول من مباراة الفلبين ولبنان بتقدم الفريق الفلبيني بنتيجة ٢٥-١٩ ضمن النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة
2023-02-24 | 05:19
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إنتهاء الربع الأول من مباراة الفلبين ولبنان بتقدم الفريق الفلبيني بنتيجة ٢٥-١٩ ضمن النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة
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