الفلبين تنهي الربع الثاني بالتقدم على لبنان بنتيجة ٥٣-٤١

الفلبين تفوز على لبنان بنتيجة ١٠٧ - ٩٦ ضمن مبارايات النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة

الفلبين تفوز على لبنان بنتيجة ١٠٧ - ٩٦ ضمن مبارايات النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة

إنتهاء الربع الأول من مباراة الفلبين ولبنان بتقدم الفريق الفلبيني بنتيجة ٢٥-١٩ ضمن النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة