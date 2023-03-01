وفاة الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف بنسخة مونديالية واحدة

توفي النجم الفرنسي السابق جوست فونتين صباح الأربعاء في مدينة تولوز عن عمر ٨٩ عاماً.



وفونتين هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المُسجلة في نسخة واحدة من كأس العالم، حيث سجّل ١٣ هدفاً في ٦ مباريات بقميص المنتخب الفرنسي خلال مونديال السويد عام ١٩٥٨.



وقاد فونتين الديوك للمرة الأولى إلى المباراة النصف نهائية التي خسرتها فرنسا أمام البرازيل حاملة اللقب مع الاسطورة بيليه، ليحقق بعدها المنتخب الفرنسي الميدالية البرونزية بعد الفوز على ألمانيا الغربية بنتيجة ٦-٣ منها أربعة أهداف لفونتين.